Eerste rustdag voor Tourpeloton na twee natte bergetappes

Na twee loodzware dagen door de Alpen, mede door het barre weer, mogen de renners een dag bijkomen in Tignes. De voorgaande negen etappes hebben er flink ingehakt bij de renners, die al sinds de start van de Tour op 26 juni te maken hebben gehad met veel regen. Mathieu van der Poel is er niet meer bij. Die ging nadat hij zes dagen in het geel had gereden niet meer van start in de negende etappe van zondag.

De eerste rustdag in Tignes is waarschijnlijk ook het moment dat veel renners en stafleden een coronatest moeten ondergaan of daar de uitslag van krijgen.

De gele trui zit vast om de schouders van Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates heeft 2.01 minuten voorsprong op de Australiër Ben O’Connor, die de negende etappe op zijn naam schreef.

De Tour gaat dinsdag verder met de tiende etappe van Albertville naar Valence.