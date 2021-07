Gal voert dressuurequipe aan bij Olympische Spelen in Tokio

Edward Gal is met GLOCK’s Total US als verwacht door bondscoach Alex van Silfhout aangewezen voor de Olympische Spelen van Tokio. De Nederlands kampioen dressuur voert de equipe aan, die verder bestaat uit Hans Peter Minderhoud met GLOCK’s Dream Boy en Marlies van Baalen met Go Legend.

Dinja van Liere reist met Haute Couture mee als reserve. Voor Gal gaat zijn tweede toppaard GLOCK’s Toto jr. als reservepaard in quarantaine.

Er zit groei in de Nederlandse formatie, gaf Van Silfhout aan. “Ik heb er daarom alle vertrouwen in. Het zal niet simpel worden in Japan, met alle extra regels in verband met het coronavirus en alle toestanden eromheen. Maar ik heb een grandioos team. De ruiters gaan er 100 procent voor en ze gunnen elkaar alles. Daar ben ik gezegend mee.”

Bij de springruiters bestaat TeamNL uit Maikel van der Vleuten met Beauville Z, Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante en Harrie Smolders met Dolinn. Bondscoach Rob Ehrens heeft Willem Greve met Zypria S aangewezen als reserve. Voor Smolders gaat Bingo du Parc als reservepaard in quarantaine.

“Het was een moeilijk traject”, blikte Ehrens terug op de afgelopen maanden, waarin vanwege de pandemie veel minder wedstrijden werden verreden dan gebruikelijk. “Toch zijn er voor mij voldoende mogelijkheden geweest om iedereen in te zetten en een juiste afweging te maken. Ik denk dat iedereen ook zelf weet waar hij of zij staat. We gaan hoge ogen gooien in Tokio.”

In de eventing komen voor TeamNL twee individueel startende combinaties aan start. Bondscoach Andrew Heffernan heeft Merel Blom met The Quizmaster en Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur aangewezen.