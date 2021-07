Go Ahead Eagles haalt Duitse verdediger Nauber

Go Ahead Eagles heeft de Duitse verdediger Gerrit Nauber vastgelegd. De 29-jarige centrale verdediger heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Eredivisieclub uit Deventer.

Nauber komt over van Sandhausen uit de 2. Bundesliga. Daarvoor speelde hij in het tweede elftal van Bayer Leverkusen, Sportfreunde Lotte en MSV Duisburg. “Hij is een verdedigend sterke speler die ook van achteruit wil voetballen”, zegt technisch manager Paul Bosvelt. “Met zijn ervaring en uitstraling kan hij een belangrijke rol vervullen in de spelersgroep.”

“Sinds ik voor het eerst op de Adelaarshorst binnenliep, verheug ik me er nog meer op om de sfeer die de supporters weten te creëren ook zelf te mogen ervaren”, kijkt Nauber vooruit. “Gelukkig mogen de supporters aankomend seizoen weer in het stadion aanwezig zijn. Echt een moment om naar uit te kijken.”