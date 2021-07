Kerber ten koste van Gauff naar laatste acht op Wimbledon

De Duitse tennisster Angelique Kerber heeft zich ten koste van de Amerikaanse tiener Cori Gauff geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De als 25e geplaatste Kerber was de 17-jarige Gauff met 6-4 6-4 de baas.

De 33-jarige Kerber won Wimbledon drie jaar geleden, maar haar prestaties op de grandslamtoernooien vielen de afgelopen jaren tegen. Eerder dit jaar verloor ze zowel op de Australian Open als op Roland Garros in de openingsronde.

Ze neemt het in de volgende ronde op tegen de Tsjechische Karolina Muchova. In aanloop naar Wimbledon won Kerber al het grastoernooi van Bad Homburg, dat in haar geboorteland werd gespeeld.

Gauff, vorige maand wel kwartfinaliste op Roland Garros, werd zodoende net als bij haar debuut in 2019 in de vierde ronde uitgeschakeld. Twee jaar geleden baarde ze als 15-jarige opzien door de tweede week te halen.