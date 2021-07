Wielrenner Kruijswijk gokt na zware eerste week nu op ritzege

Wielrenner Steven Kruijswijk zal zijn kunststukje van de Ronde van Frankrijk van 2019 niet herhalen. Toen stond de kopman van Jumbo-Visma op de derde plaats van het podium in Parijs, maar intussen heeft hij bijna 48 minuten achterstand op Tadej Pogacar. “Zondag presteerde ik ondermaats, maar ik hoop dat ik beter word in deze Tour”, vertelde hij op de rustdag. “Ik mik nu op ritwinst.”

Kruijswijk zijn hoop op een goed klassement was eigenlijk al voorbij na de openingsrit toen hij werd opgehouden door de tweede valpartij en 1.49 verloor. Op dag drie lag hij zelf op de grond en bezeerde hij zijn middenvinger, die moest worden gehecht. De ploeg zag Primoz Roglic en Robert Gesink opgeven. “We hebben wel wat klappen gehad”, geeft hij toe. “Het is nooit fijn als je zo vroeg in koers twee ploegmaten verliest, onder wie je kopman, maar er valt nog veel te winnen. Wout van Aert maakt een goede indruk en met Jonas Vingegaard staan we vierde in het klassement. We hebben nog genoeg om voor te strijden.”

Vorig jaar reed Jumbo-Visma op een ‘gele wolk’ (zonder Kruijswijk die geblesseerd was), nu draait het niet. “Je weet dat er in de Tour van alles kan gebeuren. Alles moet echt meezitten in de eerste week voor dat klassement. Je moet zonder valpartijen en tijdverlies die week overleven. In mijn geval was ik na de eerste drie ritten het geloof al wel een beetje kwijt. En ook voor Primoz werd het moeilijk na z’n zware klap. Maar goed, dan moet je als team niet bij de pakken neer gaan zitten; je verlies nemen, opnieuw vooruit kijken en nieuwe plannen maken.”

Zelf mikt hij nu dus op een ritzege. “En dat is een heel andere ‘mindset’. Normaal ben ik een klassementsrenner en dan moet je drie weken lang overleven. Je weet dat je niet zomaar ongestraft voluit in de aanval kan gaan om een rit te winnen als klassementsrenner. Nu krijg ik die kans wel, maar ik besef ook dat het moeilijk wordt. In het eerste uur of anderhalf uur wordt er heel hard geknald. Het is voluit gaan om in die ontsnapping te geraken. Als dat dan gelukt is, begint het weer opnieuw en moet je knokken voor die ritzege. Ik ga ervoor, maar ik besef dat het niet gemakkelijk wordt.”

Helemaal de oude voelt Kruijswijk zich nog niet. “Het was een heel zware eerste week. Met die valpartijen, het hoge tempo en de weersomstandigheden. In de kou en regen ben ik niet op mijn best. De rustdag was welkom. Door die grote snee in mijn vinger koers ik rond met hechtingen. Dat is niet handig om je stuur vast te houden of eraan te trekken, maar het lukt wel. Dus ik verwacht de rest van de Tour geen problemen. Door die crashes en regen ben ik geen 100 procent en liep het nog niet zoals ik wil. Zondag was ik zelfs echt ondermaats, maar ik hoop wel en ik denk ook wel dat ik nog beter word.”