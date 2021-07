Derde ritzege Cavendish in Tour

Mark Cavendish heeft zijn derde ritzege in deze Tour de France te pakken. De Brit van Deceuninck – Quick-Step was de snelste in de massasprint waarop de tiende etappe zoals verwacht uitliep. Cavendish hield in Valence de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen achter zich. Voor de 36-jarige Cavendish was het al zijn 33e ritoverwinning in de Tour. Nog één en hij evenaart het record van de Belgische wielerlegende Eddy Merckx.

De leiderstrui bleef in handen van de Sloveen Tadej Pogacar. De kopman van UAE-Team Emirates heeft ruim 2 minuten voorsprong op de Australiër Ben O’Connor. De Colombiaan Rigoberto Uran volgt al op meer dan 5 minuten. Wilco Kelderman is zevende op een kleine zes minuten. Woensdag volgt er een loodzware rit waarin twee keer de Mont Ventoux moet worden beklommen.

Twee renners reden vrijwel vanuit de start voorop: de Belg Tosh van der Sande en de Canadees Hugo Houle. Opwinding in het peloton ontstond slechts toen de tussensprint zich aandiende. De Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli passeerde als eerste de finish. Cavendish, de leider in het puntenklassement, bemoeide zich er niet mee. De koplopers liepen nooit ver uit. Terwijl de weg, op zo’n 40 kilometer voor de finish, ligt bergop liep liet Houle zijn medevluchter achter. Nadat het peloton de Belg had achterhaald, was de Canadees kort erna ook gezien.

De ploeg Deceuninck – Quick-Step voerde het tempo op om aanvallers te ontmoedigen. In de laatste 10 kilometer leidde de zijwind tot breuken in het peloton. De Nederlander Cees Bol (Team DSM) moest met behulp van ploeggenoten weer naar voren worden gebracht. Daar hield wereldkampioen Julian Alaphilippe het tempo strak. Cavendish werd uiteindelijk door zijn Deense ploegmaat Michael Mørkøv kort voor de finish ‘afgezet’. De Britse routinier, die dit jaar een glorieuze comeback beleeft, hoefde het alleen maar af te ronden. Bol bleef steken op de tiende plaats. Mogelijk donderdag in Nîmes volgt er voor Cavendish een kans om op gelijke hoogte met Merckx te komen.