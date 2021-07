Formule 1-race in Australië opnieuw geschrapt

De Grote Prijs van Australië in de Formule 1 gaat dit jaar opnieuw niet door. Volgens de organisatie maken het coronavirus en de logistieke uitdagingen het onmogelijk om de race in Melbourne te organiseren.

De wedstrijd is normaal de openingsrace van het seizoen, maar was vanwege de coronapandemie voor dit jaar verplaatst naar 21 november. De situatie in Australië is echter nog weinig veranderd. De grenzen zijn nog dicht. Vorig jaar moest de wedstrijd ook worden afgezegd vanwege corona.

Ook de wedstrijd van de MotoGP, die op 24 oktober zou worden gehouden op Phillip Island, gaat niet door.