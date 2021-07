Ritwinnaar Cavendish: een sprint uit het boekje

Mark Cavendish sprak dinsdag in Valence van een ‘oldschool’ sprint waarmee hij de tiende etappe van de Tour de France op zijn naam schreef. “Deze was uit het boekje”, vertelde de Brit, die op 36-jarige leeftijd een spectaculaire comeback op het hoogste niveau maakt. Vorige week won hij voor het eerst sinds 2016 een rit in de Tour, inmiddels staat de teller al op drie.

Cavendish somde zo maar wat ploeggenoten op nadat hij in Valence de Belgen Wout van Aert en Jasper Philipsen achter zich had gehouden. “De wereldkampioen, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en een renner die voor goud gaat op de Olympische Spelen”, doelde de Brit van Deceuninck – Quick-Step op Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Kasper Asgreen en Michael Mørkøv. De Fransman, de Italiaan en beide Denen zijn in vlakke etappes helpers van onschatbare waarde. “Ik moet het wel afmaken als zij dit voor mij doen”, zei Cavendish, die voor de 33e keer een Touretappe won.

Nog eentje en hij evenaart Eddy Merckx, die lang een record (34 ritzeges) in handen had dat onaantastbaar leek.