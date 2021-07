Djokovic overtuigend naar halve finales op Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De als eerste geplaatste Serviër versloeg op het Londense gras in drie sets de Hongaar Marton Fucsovics: 6-3 6-4 6-4.

Djokovic jaagt op zijn twintigste titel op een grandslamtoernooi. Daarmee zou de 34-jarige nummer 1 van de wereldranglijst op gelijke hoogte komen met zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer. Nadal heeft zich afgemeld voor Wimbledon, Federer komt later woensdag nog in actie in de kwartfinales.

Tegen de 29-jarige Fucsovics, die op Wimbledon voor het eerst de kwartfinale van een grand slam bereikte, kwam Djokovic geen moment echt in problemen. De Serviër liep uit naar 5-0 in de eerste set, maar de Hongaarse nummer 48 de wereldranglijst kwam terug tot 5-3. Daarna pakte Djokovic alsnog de set. Op 5-4 in de tweede set brak hij de Hongaar om ook de tweede set op te eisen.

Djokovic liep meteen in de derde set uit naar 2-0 en hoefde alleen zijn eigen servicegames te behouden om de partij binnen te halen. Hoewel Fucsovis nog breakpoints kreeg, wist hij er geen te benutten. Op 5-4 serveerde Djokovic voor de wedstrijd en sloeg op zijn eerste matchpoint meteen toe.

Djokovic neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Karen Chatsjanov en de Canadees Denis Shapovalov.