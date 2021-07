Federer uitgeschakeld in de kwartfinales op Wimbledon

Roger Federer is uitgeschakeld in de kwartfinales op Wimbledon. De Zwitserse tennisser was niet opgewassen tegen Hubert Hurkacz. De als veertiende geplaatste Pool won de partij met 6-3 7-6 (4) 6-0.

De 39-jarige Federer won het grandslamtoernooi in Londen acht keer. Hij stond woensdag voor de zevende keer op rij in de kwartfinales, maar tegen Hurkacz had de Zwitser het lastig en maakte veel fouten. Na het verlies in de eerste set ging het in het tweede bedrijf lang gelijk op, maar verloor Federer de tiebreak. In de derde set kwam hij er niet meer aan te pas.

Federer kwam dit jaar niet veel in actie vanwege een knieblessure. Hij maakte zijn opwachting op Roland Garros, maar stopte daar in de vierde ronde omdat hij zich op Wimbledon wilde richten.