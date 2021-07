Italiaan Berrettini halvefinalist op Wimbledon

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. Hij was in de kwartfinales met 6-3 5-7 7-5 6-3 te sterk voor Canadees Felix Auger-Aliassime.

Berrettini had een sterke start met winst in de eerste set. Auger-Aliassime trok daarna de stand in sets weer gelijk. In de derde set waren de twee aan elkaar gewaagd, maar was de winst weer voor Berrettini. Hij maakte het daarna met 6-3 af. In de halve eindstrijd treft hij de Pool Hubert Hurkacz, die achtvoudig winnaar Roger Federer in drie sets uitschakelde.

Berrettini haalde eerder de laatste vier op de US in 2019. Hij was dit jaar kwartfinalist op Roland Garros.