Ploegleider Zeeman: heroïsche overwinning voor Van Aert

Ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma had tijd nodig om bij te komen van de emotionele zege van Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk. Na de vele tegenspoed in deze Tour kon zijn ploeg woensdag eindelijk juichen.

“Dit is een heroïsche overwinning”, zei Zeeman na afloop. “Het was een voorrecht om tijdens deze etappe achter Van Aert te mogen rijden.” De Belgische renner had een behoorlijke voorsprong opgebouwd, maar volgens Zeeman was het in de slotfase toch nog wel spannend. “Het ging zo verschrikkelijk hard in die afdaling. Het was wel zaak ook gefocust te blijven en hem goed te coachen dat hij elke bocht goed bleef nemen. Ik moet er nog steeds van bijkomen.”

Volgens Zeeman was het niet het beste scenario dat Van Aert mee was in de kopgroep. “Ik denk eigenlijk dat ze die kopgroep terug hadden willen pakken, maar Wout was zo ongekend sterk. De eerste keer op de Ventoux werd de kopgroep al gereduceerd en Wout had geluk dat mannen van Trek zich helemaal leeg hadden gereden.”

Hij was vol bewondering over Van Aert. “Hij heeft in de eerste week gevochten voor de gele trui en nu wint hij de mooiste etappe in de Tour. Hij is duidelijk aan het groeien in deze Tour. Het is ook een compliment voor zijn trainer. Wout is een fenomeen. We zijn heel trots dat hij bij ons rijdt.”