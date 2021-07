Tourleider Pogacar: niet in paniek geraakt

Even leek Tadej Pogacar woensdag te wankelen in de elfde etappe van de Tour de France. Niet dat de gele trui van de Sloveen in gevaar was, maar voor het eerst werd hij bergop door een directe concurrent achtergelaten. De Deen Jonas Vingegaard pakte bijna 40 seconden, maar werd na een afdaling kort voor de finish alsnog bijgehaald. “Zijn versnelling was iets te veel voor me. Ik ontplofte”, keek Pogacar terug op de eerste keer dat zijn onaantastbaarheid even verdwenen leek.

“Het was een superzware warme dag”, keek de renner van UAE-Team Emirates terug op de rit met tweemaal de beklimming van de Mont Ventoux. “Het tempo lag niet te hoog bij de tweede beklimming, maar makkelijk ging het niet. Vingegaard ging gewoon even te snel voor me. Ik ben rustig gebleven en heb geprobeerd mijn eigen tempo te blijven rijden. Als ik in paniek was geraakt had het slechter kunnen aflopen.”

Met de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Colombiaan Rigoberto Urán achterhaalde hij Vingegaard. “Het werd zo toch een goede dag voor me. Ik kijk nu uit naar de Pyreneeën. Ik ken de etappes daar en heb er zin in.”