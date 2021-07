Tourpeloton koerst richting Mont Ventoux

Het peloton in de Tour de France heeft zich, nadat Tourbaas Christian Prudhomme vanuit de auto met de vlag had gezwaaid, vanuit Sorgues in gang gezet richting de Mont Ventoux. De elfde etappe is er zo een die elke renner op zijn erelijst wil hebben. Voordat na een kleine 200 kilometer de finish wordt bereikt, moet onder meer twee keer de befaamde berg in de Provence worden beklommen. In de slotfase dalen de renners vanaf de top richting finishplaats Malaucène. De aankomst wordt verwacht rond half zes.

De Sloveen Tadej Pogacar van UAE-Team Emirates heeft de gele trui stevig om zijn schouders. De winnaar van de Tour van vorig jaar heeft in het klassement ruim 2 minuten voorsprong op de Australiër Ben O’Connor, de winnaar zondag van de vorige bergrit. De andere achtervolgers, onder wie de op de zevende plaats staande Wilco Kelderman, volgen al op meer dan 5 minuten.

De eerste beklimming van de Ventoux, vanuit Sault, is minder zwaar dan de tweede klim. Naar verwachting rond half vijf beginnen de eerste renners aan die loodzware opgave vanuit Bédoin.