Van Aert bezorgt Jumbo-Visma prestigieuze ritzege in Tour

De Belg Wout van Aert heeft zijn ploeg Jumbo-Visma na de nodige tegenslagen aan een groot succes in de Tour de France geholpen. Van Aert won de elfde etappe, een rit die twee keer over de befaamde Mont Ventoux voerde. De Belgisch kampioen liet in de tweede beklimming zijn medevluchters achter. Op iets meer dan een minuut finishte de Fransman Kenny Elissonde als tweede, net voor zijn Nederlandse ploeggenoot Bauke Mollema.

Jumbo-Visma verloor al vroeg in de Tour Robert Gesink na een valpartij. Zondag gaf ook Primoz Roglic op. De Sloveense kopman had nog te veel last van een eerdere val.

De leiding bleef in handen van de Sloveen Tadej Pogacar. De geletruidrager van UAE-Team Emirates heeft een riante voorsprong op de Colombiaan Rigoberto Urán en de Deen Jonas Vingegaard, eveneens van Jumbo-Visma.

Donderdag volgt een rit met enkele heuveltjes onderweg. In aankomstplaats Nîmes wordt een massasprint verwacht.