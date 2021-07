Van Aert: wellicht mijn mooiste zege ooit

Wout van Aert wist even niet wat te zeggen na zijn ritwinst in de elfde etappe van de Tour de France. Niet zo maar een rit, maar een krachtproef met twee doorkomsten op de Mont Ventoux, een in wielerkringen haast mythische berg. “Ik heb er geen woorden voor, hoe stom dat misschien ook klinkt”, vertelde hij kort na de finish in Malaucène.

“Ik had voor de Tour begon nooit gedacht dat ik hier kon winnen. Een rit over een van de meest iconische beklimmingen uit de wielersport. Maar gisteren heb ik al wel aan de ploeg gevraagd of ik mocht meegaan in een ontsnapping. Omdat ik me goed begon te voelen. Dit is wellicht een van mijn mooiste overwinningen ooit”, vertelde de Belg, die de afgelopen jaren al onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race won. Ook is hij drievoudig wereldkampioen veldrijden.