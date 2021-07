Deelname Zonderland aan Spelen in gevaar

Turner Epke Zonderland maakt zich grote zorgen over zijn beperkte fitheid. Die staat mogelijk zijn deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in de weg. De 35-jarige Fries liet donderdag weten dat hij verre van topfit is. “Ik heb een beetje het idee dat het lichaam op is”, zei de olympisch kampioen aan de rekstok van Londen 2012.

Zonderland heeft al jaren gezondheidsklachten die zich uiten in veelvuldig verkouden zijn en vollopende holtes. Die weerhouden hem ervan zich fatsoenlijk te kunnen voorbereiden op zijn laatste olympische optreden, over ruim twee weken. “Het gaat met ups en downs, maar er is nu zeker geen sprake van een goede voorbereiding. Ik denk nu al helemaal niet meer aan medailles. Ik moet boven mezelf uitstijgen om de finale te halen”, vertelde Zonderland, die zondag op het vliegtuig stapt richting Japan. “Niet gaan speelt door mijn hoofd, maar ik hoop gewoon dat het de komende weken beter gaat.”