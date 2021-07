Geen problemen geletruidrager Pogacar in twaalfde Touretappe

Geletruidrager Tadej Pogacar keek terug op een uitstekende dag in de twaalfde etappe van de Tour de France. Een grote groep kreeg al snel een ruime voorsprong van zijn ploeg UAE-Team Emirates en daarna keerde de rust terug in het peloton met alle klassementsrenners. De gevreesde waaiers verderop in de etappe kwamen er niet.

“Ik voelde me veel beter dan een dag eerder. Mijn benen draaiden perfect, misschien ook omdat de temperatuur was gedaald”, zei Pogacar. Tijdens de tweede beklimming van de Mont Ventoux in de elfde etappe moest hij de Deen Jonas Vingegaard bij een aanval laten gaan en toonde de Sloveen voor het eerst in deze Tour een moment van kwetsbaarheid.

In de rit naar Nîmes had hij nergens last van. “Ik merkte in het begin niet eens dat het peloton in groepen was uiteengevallen. Ik bleef vooraan en kwam de eerste kilometers goed door.”

Pogacar gaf aan dat voor de komende etappes de eerste prioriteit is om de gele trui te verdedigen. “Maar als ik me goed voel zal ik zeker mijn best doen om te proberen een rit te winnen. Als ik een kans zie, zal ik die grijpen.”