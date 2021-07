Kansen voor sprinters in Nîmes tekens

Wie van de sprinters de loodzware rit over beide kanten van de Mont Ventoux goed heeft verteerd kan donderdag op jacht gaan naar dagsucces. In de twaalfde etappe van de Tour de France wordt gereden van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes, een finishplaats waar het regelmatig tot massasprints kwam. In 2019 won Caleb Ewan er de rit.

De Australiër is al lang thuis na een val. De ogen zullen vooral zijn gericht op Mark Cavendish. De 36-jarige Brit won in 2008 al eens een etappe in Nîmes. Dat was destijds zijn vierde ritzege dat jaar. Bij hernieuwd succes zou het ook nu zijn vierde etappezege betekenen. Nog veel aansprekender is het feit dat Cavendish met winst een recordaantal van 34 ritzeges in de Tour van de Belg Eddy Merckx evenaart.

Maar eerst moeten er een kleine 160 kilometer worden afgelegd door de open vlakte in Zuid-Frankrijk waar de wind vrij spel heeft. Om half 2 vertrekken de renners met de Sloveen Tadej Pogacar in de gele trui. Cavendish, de man in het groen die rond kwart over vijf geschiedenis kan schrijven, zal naast hem voor de start staan.