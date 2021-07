Peloton op weg in twaalfde Touretappe met alle ogen op Cavendish

Het peloton is begonnen aan de twaalfde etappe van de Tour de France. De rit van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes over 159,4 kilometer zal hoogstwaarschijnlijk uitmonden in een massasprint.

Alle ogen zijn opnieuw gericht op Mark Cavendish. De 36-jarige Britse sprinter, die al drie etappes won in deze Tour, kan het recordaantal van 34 ritzeges van de Belg Eddy Merckx in de Tour evenaren. ‘Cav’ was in 2008 al eens de beste in Nîmes, toen hij Robbie McEwen klopte. De andere sprinters in het peloton, zoals de Belg Jasper Philipsen, de Fransman Nacer Bouhanni en Cees Bol, willen echter ook graag een zege boeken. De Slowaak Peter Sagan is er niet meer bij. Hij meldde zich voor de start af wegens knieklachten.

Doordat er harde wind wordt verwacht, was de start met 10 minuten uitgesteld tot 13.40 uur. Nadat het peloton de Ardèche heeft verlaten, komt het op een open vlakte waar de wind vrij spel heeft. Met een verwachte noordenwind kan het dan ineens hard gaan en loert het gevaar van waaiervorming.

De Sloveen Tadej Pogacar start in het geel en de Colombiaan Nairo Quintana in de bollentrui. De groene trui zit om de schouders van Cavendish, die rond 17.15 uur Tourgeschiedenis kan schrijven in Nîmes.