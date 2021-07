Schelling trots op winnende ploeggenoot in Tour

Ide Schelling is trots op zijn ploeggenoot Nils Politt die in de twaalfde etappe van de Tour de France de ritzege pakte. De Nederlandse renner van Bora-hansgrohe , die in het begin van de Tour de bolletjestrui droeg, kon Politt niet zien winnen. Maar hij kreeg alle informatie op zijn oortje mee vanuit de ploegleiderswagen.

“Politt maakt het verschrikkelijk goed af”, zei Schelling voor de camera van de NOS. “We werden door de ploegleiders goed op de hoogte gehouden. Eerst was hij nog met vier man en toen was hij in zijn eentje vooruit. Hij pakte 30 seconden en daarna volgde al snel: Niels wint.”

Dat de Slowaak Peter Sagan moest afhaken was wel een tegenvaller voor de ploeg. “Het ging elke dag slechter met zijn knie. Die knie was ook drie keer zo groot. Hij kon haast niet meer lopen. Het is een wijs besluit dat hij is gestopt”, zei Schelling. Zelf voelde Schelling zich beter na een mindere dag tijdens de zware etappe met twee beklimmingen van de Mont Ventoux. “Het is een rare Tour. Er wordt elke dag hard gekoerst. Dat maakt het zwaar.”