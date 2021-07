Schippers bepaalt later pas welke afstanden ze op Spelen loopt

Dafne Schippers is er nog niet over uit aan welke afstand(en) ze later deze maand op de Olympische Spelen meedoet. De 29-jarige Utrechtse atlete zei donderdag op sportcentrum Papendal die keuze binnenkort pas te maken.

Schippers mag meedoen aan de 100 meter, 200 meter en 4 x 100 meter estafette. De vorm is bij de winnaar van olympisch zilver in Rio de Janeiro (op de 200 meter) nog ver te zoeken. Schippers heeft al enige tijd last van haar rug en komt al even niet meer in de buurt van de toptijden die ze liep toen ze in 2015 en 2017 wereldkampioene op de 200 meter werd.

“Ik ben er niet heel erg mee bezig. Ik heb twee dagen geleden nog een wedstrijd gelopen”, zei Schippers over haar derde plek op de 200 meter bij de Continental Tour Gold in het Hongaarse Szekesfehervar. “Dat moet je ook niet binnen een uur beslissen. Wat is handig? Wat is fysiek handig? Wat wil je wel, wat wil je niet? Ik maak me er op zich niet zo druk over, omdat ik niet enorme veranderingen in mijn trainingsprogramma moet doen. Mocht ik voor de 200 kiezen in plaats van de 100 meter, moet je misschien wat langere tempo’s blijven herhalen. Bij de 100 meter gaat het wat meer om focussen op de snelheid en de start. Dus het zijn meer details die veranderen dan grote lijnen. Ik heb het er met mijn coach Bart Bennema nog niet over gehad.”