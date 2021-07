Tegenslag voor turner Deurloo in voorbereiding op Spelen

Rugklachten hinderen turner Bart Deurloo in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Zijn coach Jeroen Jacobs vertelde donderdag tijdens een persmoment van de olympische selectie dat zijn pupil vorige week een flinke smak uit de rekstok heeft gemaakt. “Een leertje brak en hij kwam rottig terecht. Bart heeft last van zijn rug, jammer want hij leek een ongekend goede voorbereiding te hebben”, aldus Jacobs.

Deurloo zelf sprak nonchalant over zijn kwetsuur. “Ik heb lichte rugklachten, maar het gaat allemaal goed. Ik heb gisteren al weer zonder problemen kunnen trainen”, vertelde de Rotterdammer die zondag richting Japan vertrekt. Daar wacht eerst nog een trainingsperiode in Chiba. Op zaterdag 24 juli moet hij er staan in de kwalificaties voor de rekstokfinale. Deurloo wil gaan stunten met onder meer een combinatie van drie vluchtelementen. “En ik ga me niet inhouden in de kwalificaties. Dat deed ik in het verleden wel eens, maar dat pakte niet altijd goed uit.”

Naast hem zat Epke Zonderland, collega rekstokspecialist maar kampend met gezondheidsproblemen. “Bart is heel goed”, zei de Fries. “Ik wil de druk niet verhogen, maar hij is zeker finalewaardig.”