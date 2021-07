Tennisster Pliskova in finale op Wimbledon

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zich geplaatst voor de finale op Wimbledon. De nummer acht van de plaatsingslijst schakelde de als tweede gerangschikte Arina Sabalenka uit Belarus uit. Ze won de partij met 5-7 6-4 6-4.

De 29-jarige Pliskova kwam tot donderdag bij het grandslamtoernooi in Londen nooit verder dan de vierde ronde. In 2016 haalde ze de finale van de US Open, die ze toen verloor van de Duitse Angelique Kerber. Pliskova had het lastig in de eerste set tegen Sabalenka, die sterk serveerde. Maar na het verlies van de eerste set vocht de Tsjechische zich terug. Ze trok de stand in sets gelijk en had in de beslissende set aan een break genoeg om de winst naar zich toe te trekken. Ze maakte de wedstrijd tegen Sabalenka af met een ace.

“Het is ongelooflijk dat ik in de finale sta. Ik denk dat we allebei fantastisch speelden. Ik raakte gefrustreerd van haar goede service. Ze stond ook niets voor niets in de halve finales. Ik wist dat ik mijn beste tennis moest laten zien.” Pliskova had het wel lastig na de moeizame beginfase. “Het is moeilijk om positief te blijven als het niet zo lekker loopt. Maar mijn team is super positief. Ik wil hen bedanken dat het mij toch lukte om rustig te blijven en op mijn spel te vertrouwen. Ik ben in het verleden ook succesvol geweest, dus ik weet hoe ik het moet doen.”

Op Wimbledon treft ze in de eindstrijd de Australische Ashleigh Barty, die in de andere halve eindstrijd Kerber met 6-3 7-6 (3) versloeg. Pliskova en Barty staan allebei voor het eerst in de finale in Londen.