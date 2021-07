Wielrenner Peter Sagan gaat niet meer van start in de twaalfde etappe van de Tour de France. De 31-jarige Slowaak van Bora-hansgrohe heeft last aan een knie, na een val eerder in de Tour.

Sagan won in totaal twaalf etappes in de Tour de France en veroverde zeven keer de groene puntentrui. In deze Tour lukte het hem niet om een etappe te winnen. Sagan finishte twee keer als vijfde.