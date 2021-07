Zussen Wevers zwijgend richting Spelen in Tokio

Sanne en Lieke Wevers ontbraken bij de mediamiddag die gymnastiekbond KNGU had georganiseerd met de olympische turnploeg die zondag afreist naar Japan. De tweeling, die het op de Spelen zonder vader en coach Vincent Wevers moet doen, had aangegeven de stilte te verkiezen. “Zij mogen hun eigen afweging maken”, aldus bondscoach Bram van Bokhoven. “Als zij zich willen focussen, moet je dat respecteren.”

Wevers vocht in eerste instantie met succes het besluit aan dat hij door de KNGU was gepasseerd. Een besluit dat onder meer voortkwam uit het feit dat de coach is verwikkeld in een onderzoek door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar grensoverschrijdend gedrag in het verleden. De bond ging in beroep en kreeg alsnog gelijk. Van Bokhoven: “Het is een understatement dat Sanne en Lieke teleurgesteld zijn. Maar beiden zijn ook professioneel en willen naar de Spelen. Ze hebben een paar dagen nodig gehad, maar ik zie dat ze er goed voor staan.”

Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU, had er bij de zussen Wevers ook niet op aangedrongen op de bijeenkomst in Oranjewoud te verschijnen: “We willen de boel nu niet weer op scherp zetten.”