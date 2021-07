Atlete Sifan Hassan is bij wedstrijden in de Diamond League in Monaco op de 1500 meter als tweede geëindigd. De Nederlandse werd in het slot van de race ingehaald door Faith Kipyegon. De Keniaanse finishte in een toptijd van 3.51,07. Hassan gaf in de laatste meters het nodige terrein prijs en kwam tot 3.53,60.