Berrettini klopt Hurkacz in vier sets en bereikt finale Wimbledon

De Italiaan Matteo Berrettini heeft zich verzekerd van een plek in de finale van Wimbledon. De als zevende geplaatste Berrettini versloeg in de halve eindstrijd de Pool Hubert Hurkacz, die in de vorige ronde Roger Federer uitschakelde, in vier sets: 6-3 6-0 6-7 (3) 6-4.

In de eerste vijf games ging het gelijk op, maar bij een 3-2-voorsprong verloor Hurkacz liefst elf games op een rij. Hurkacz richtte zich op in de derde set, die zonder breaks verliep en waarin Hurkacz met overtuiging de tiebreak naar zich toetrok. In de vierde set werd een break in de openingsgame de 24-jarige nummer 18 van de wereld fataal.

Na 2 uur en 37 minuten maakte Berrettini het af met een sterke service, die Hurkacz dwong tot een fout. Berrettini serveerde sterk en sloeg liefst 22 aces, tegenover 5 voor Hurkacz.

“Op het gebied van tennis is dit de mooiste dag uit mijn loopbaan, maar ik hoop dat zondag nóg mooier wordt”, zei Berrettini, ook refererend aan de finale van het EK voetbal. Daarin neemt zijn land het op tegen Engeland. Ook die wedstrijd wordt in Londen gespeeld.

De 25-jarige Berrettini, in aanloop naar Wimbledon al de beste op het grastoernooi van Queen’s, wist zich nooit eerder te plaatsen voor de finale van een grandslamtoernooi. Twee jaar geleden haalde de mondiale nummer 9 de laatste vier op de US Open. Ook nooit eerder stond er een Italiaanse tennisser in de eindstrijd van Wimbledon. Adriano Panatta was in 1976 de laatste Italiaanse man die tot de finale reikte op een grand slam, dat deed hij op Roland Garros.

In de finale neemt Berrettini het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen de Servische topfavoriet Novak Djokovic en de Canadees Denis Shapovalov.