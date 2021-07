Het gevecht tussen de boksers Tyson Fury en Deontay Wilder dat binnenkort in Las Vegas zou worden gehouden is uitgesteld. Fury heeft positief getest op het coronavirus, zo hebben ingewijden rond het gevecht gemeld. Het is de bedoeling dat het derde gevecht tussen de twee nu later dit jaar plaatsvindt, vermoedelijk in de herfst.

Na een onbeslist duel in 2018 veroverde Fury ten koste van Wilder in februari vorig jaar de wereldtitel van de WBC.