Cavendish: een overwinning in de Tour is waar ik van droomde

Mark Cavendish was na zijn ritzege in de dertiende etappe van de Tour de France in Carcassonne te uitgeput om echt in te gaan op de vraag wat het evenaren van het recordaantal van 34 ritzeges van Eddy Merckx voor hem betekende. Later zei de Brit dat hij zich realiseerde dat hij ‘gewoon’ een overwinning in de Tour had gepakt. “Ik realiseer me dat ik een rit heb gewonnen in de Tour, net als de eerste keer. Dat is waar ik van droomde als jongetje en waar ik nu nog steeds van droom en zo hard voor heb gewerkt.”

Gemakkelijk ging het niet volgens Cavendish, die nauwelijks uit zijn woorden kwam. “Ik ben zo doodop. Ik moest heel diep gaan, maar mijn ploeggenoten waren ongelofelijk”, zie de Britse sprinter van Deceuninck – Quick Step. “Het was een licht oplopende finish en Davide Ballerini lag voorop. Ivan Garcia Cortina had een goede sprint, maar Michael Mørkøv bracht me terug.”

Cavendish voelde dat er op hem gelet werd in de sprint, zeker nadat hij eerder van wedstrijdcommissarissen te horen had gekregen dat hij de Franse sprinter Nacer Bouhanni een kopstoot had gegeven. “Maar dat was niet zo. Het probleem is dat ik zulke smalle schouders heb. Dus als ik met mijn schouders leun, lijkt het alsof ik dichtbij kom met mijn hoofd. Ik moest er nu dus op letten dat ik niet met mijn hoofd tegen iemand aanleunde en dat was best moeilijk.”

De Britse sprinter hoopt vooral dat hij een inspiratiebron kan zijn. “Als een van mijn overwinningen een kind uit Engeland kan inspireren om de Tour of volgend jaar de Tour voor wielrensters te rijden, dan betekent dat het meeste voor mij.” Voor zijn eigen kinderen zal hij dat zeker zijn. “Ja, ik heb er vier, maar Casper is degene die geobsedeerd is van wielrennen. Hij zal zeker trots zijn.”