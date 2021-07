Cavendish evenaart met 34e etappezege record van Merckx

Wielrenner Mark Cavendish heeft met zijn 34e etappezege in de Tour de France het recordaantal ritzeges van wielericoon Eddy Merckx geëvenaard. De 36-jarige Britse sprinter van Deceuninck – Quick-Step won de sprint in Carcassonne na een rit van 219,9 kilometer, die was gestart in Nîmes. Hij bleef zijn Deense ploeggenoot Michael Mørkøv en de Belg Jasper Philipsen voor.

Cavendish won zijn eerste Tourrit in 2008 in Châteauroux, de aankomstplaats waar hij dit jaar in de zesde etappe zijn 32e ritoverwinning bijschreef. Eerder won hij de vierde etappe in Fougères en daarna de tiende etappe in Valence. Met nog mogelijke sprints in Libourne en Parijs kan de Britse sprinter het record van Merckx nog verbeteren.

De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar.