Cavendish: ondanks 34 ritzeges niet op gelijke hoogte met Merckx

Mark Cavendish wilde het er steeds niet over hebben, maar het ging na zijn vierde ritzege in deze Tour de France in Carcassonne toch nergens anders over dan zijn evenaring van het recordaantal van 34 etappezeges van wielericoon Eddy Merckx. De Britse sprinter kan dat record in deze Tour nog verbeteren, al ziet hij zich absoluut niet op gelijke hoogte met Merckx.

Zijn dertigste ritoverwinning in de Tour haalde de ‘Cav’ in 2016 in het shirt van Dimension Data. In die Ronde van Frankrijk was hij drie keer succesvol. Een jaar later moest de Brit zonder een ritzege op zak in de vijfde etappe de Tour verlaten met een schouderbreuk nadat hij door een manoeuvre van de Slowaak Peter Sagan hard ten val was gekomen.

In 2018 kon Cavendish niet winnen en in de daaropvolgende twee jaar reed hij mede door een virusinfectie niet in de Tour. Hij had ook al sinds de Dubai Tour begin 2018 niet meer gewonnen. Na een matig seizoen in 2020 bij Bahrain zei een geƫmotioneerde Cavendish na Gent-Wevelgem dat het misschien wel zijn laatste wedstrijd was geweest.

De sprinter keerde echter terug bij Patrick Lefevere, voor wiens ploeg hij al van 2013 tot en met 2015 had gereden. Hij kon weer voelen hoe het was om te winnen in de Ronde van Turkije, waar hij in vier etappes de beste was. Door de blessure bij de Ierse sprinter Sam Bennett mocht Cavendish zich ineens opmaken voor zijn dertiende Tour, ’s werelds grootste wielerkoers waar hij nooit meer had gedacht terug te keren. En met een geoliede sprinttrein rijgt hij in deze Tour de ritzeges weer aaneen.

Wielericoon Merckx gaf bij Sporza al aan dat hij de comeback van de Brit niet had verwacht. “Soms kun je jezelf overtreffen. Eerlijk gezegd geloofde ik niet in zijn comeback, maar in de wielersport kunnen er soms mirakels gebeuren.”

Cavendish wilde zich in al die vragen niet vergelijken met Merckx, die de Tour – naast vele andere wedstrijden – ook nog vijf keer op zijn naam schreef. “Ik kan niet met hem vergeleken worden. Hij is de grootste wielrenner aller tijden en dat zal altijd zo blijven”, bleef de Brit bescheiden. “Mijn zeges waren allemaal in sprints.”

Tourbaas Christian Prudhomme sprak dan ook van de beste sprinter in de geschiedenis van de Tour. Cavendish zelf zei dat je als wielrenner geen tijd hebt om te reflecteren op wat je allemaal hebt bereikt. “Morgen is er weer een lastige etappe. Na onze carriĆØres hebben we genoeg tijd om erop terug te kijken.”