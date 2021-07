Djokovic voor zevende keer naar eindstrijd op Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich voor de zevende keer in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van Wimbledon. De titelhouder was in de halve finale de Canadees Denis Shapovalov met 7-6 (3) 7-5 7-5 de baas.

De 22 jaar oude Shapovalov leidde in de eerste set met 5-3 en mocht op 5-4 voor de set serveren. De linkshandige nummer 12 van de wereld liet dat na en gaf de set uit handen met een dubbele fout. De tweede en derde set kenden een vergelijkbaar spelbeeld: Shapovalov speelde agressief, maar zijn foutenlast was te hoog. De degelijke Djokovic sloeg telkens toe op de belangrijke momenten in de slotfase van de set. Djokovic werkte tien van de elf breakpoints weg.

“De uitslag weerspiegelt niet helemaal de verhoudingen. Hij serveerde voor de eerste set en was een groot deel van de tweede set de betere speler”, zei Djokovic, de mondiale nummer 1, na afloop op het volle Centre Court.

De 34-jarige Djokovic neemt het zondag in de finale op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die eerder op de dag in vier sets te sterk was voor Hubert Hurkacz uit Polen.

Djokovic is nog maar één zege verwijderd van het recordaantal gewonnen grand slams van Roger Federer en Rafael Nadal, die beiden op twintig titels staan.

Dit seizoen is Djokovic nog ongeslagen op de grandslamtoernooien; hij won begin dit jaar de Australian Open en was vorige maand ook de beste op Roland Garros. Hij heeft nu twintig duels op een rij gewonnen op grand slams en is op Wimbledon evenveel partijen op een rij ongeslagen.

Djokovic was in 2019 in een sensationele finale te sterk voor Roger Federer, die donderdag in de kwartfinales verloor. Vorig jaar ging het toernooi niet door.