Individuele training voor olympische turnploeg in quarantaine

De turners en turnsters die naar de Olympische Spelen gaan, trainen ondanks hun preventieve quarantaine wel gewoon door. Gymnastiekunie KNGU heeft een rooster gemaakt zodat de sporters om de beurt individueel de sporthal in kunnen. Donderdag testte een lid van de ploeg positief op het coronavirus.

Uit voorzorg gingen alle sporters en begeleiders van de mannen- en vrouwenturnploeg direct in afzondering. Voor degenen die in Heerenveen wonen gaat het om een thuisquarantaine. Anderen zitten in quarantaine in een hotel in de buurt van Heerenveen.

Alle leden van de olympische turnploeg hebben vrijdag opnieuw een coronatest ondergaan, aldus technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. Op basis van de resultaten daarvan moet blijken of de turners zoals gepland zondag naar Japan kunnen vliegen.

De voorbereiding van de vrouwenploeg op de Olympische Spelen verloopt sowieso al heel moeizaam. Al een jaar lang hebben de turnsters te maken met onderzoeken die lopen tegen enkele van hun coaches, die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vincent Wevers, vader en coach van de tweeling Sanne en Lieke, was de afgelopen weken verwikkeld in een juridisch proces met de KNGU. Hij wilde via de rechter afdwingen dat hij naar de Spelen zou mogen gaan. Wevers won een kort geding, maar na hoger beroep van de KNGU besliste het gerechtshof dat de bond het recht heeft om de coach thuis te houden.

Sanne en Lieke Wevers ontbraken donderdag op een mediamiddag in Oranjewoud. De olympische kampioene op de balk van Rio 2016 en haar tweelingzus Lieke verkozen na alle perikelen rond hun vader de stilte. ’s Avonds maakte sportkoepel NOC*NSF bekend dat er een positieve coronatest binnen de ploeg is.