Olympische vlam arriveert twee weken voor start Spelen in Tokio

Twee weken voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen is de vlam gearriveerd in Tokio. Tijdens een korte ceremonie in het Komazawa Olympic Park werd de vlam getoond aan een beperkt aantal toeschouwers, waaronder gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Zij zag dat de toorts met daarin de vlam keer op keer grondig werd schoongemaakt, ongetwijfeld bedoeld om het risico op een coronabesmetting te voorkomen.

Het was de bedoeling dat de vlam tot aan de openingsceremonie in een estafette-optocht door Tokio zou gaan. Vanwege de coronaperikelen heeft de organisatie echter besloten om daarvan af te zien, om te voorkomen dat veel mensen samenkomen. In plaats daarvan zijn iedere dag korte ceremonies waarbij de vlam op bepaalde punten in de stad wordt overgedragen. De afgelopen maanden werd de fakkelestafette door Japan in heel wat gebieden verboden vanwege de corona-ontwikkelingen.

Het organisatiecomité besloot donderdag in samenspraak met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om geen publiek toe te laten bij alle sportevenementen in Tokio. De openingsceremonie van de Spelen wordt gehouden op vrijdag 23 juli, in een nagenoeg leeg Olympisch Stadion. Het ontsteken van de vlam in het stadion is traditioneel een van de hoogtepunten van de ceremonie.