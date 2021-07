Opnieuw kansen voor vluchters in 13e Touretappe naar Carcassonne

De dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk is opnieuw een overgangsetappe waar kansen liggen voor aanvallers. De rit voert van Nîmes over 219,9 kilometer in zuidwestelijke richting naar Carcassonne. In de middeleeuwse vestingstad won in het verleden meestal een van de vluchters.

De rit naar Carcassonne gaat over een grotendeels glooiend landschap. Slechts een klimmetje telt mee voor het bergklassement. De top van de ruim 5 kilometer lange Côte de Pic Saint-Loup ligt al vroeg in de etappe. De laatste kilometer naar de vestingstad loopt iets omhoog.

Magnus Cort Nielsen is de laatste winnaar in Carcassonne. De Deense renner, toen rijdend voor Astana, klopte in 2018 medevluchters Ion Izagirre uit Spanje en Bauke Mollema. Alle drie de renners doen nu ook weer mee aan de Tour.

Mocht het toch tot een sprint komen in Carcassonne dan kan de Brit Mark Cavendish zijn vierde ritzege in deze Tour grijpen. De rit van donderdag naar Nîmes eindigde niet in een massasprint, waardoor ‘Cav’ nog altijd op één ritzege staat van het recordaantal van 34 ritoverwinningen van de Belg Eddy Merckx.

Met de Sloveen Tadej Pogacar in het geel start het peloton om 12.15 uur in Nîmes. De finish in Carcassonne wordt verwacht rond half zes.