Oud-veldrijder Groenendaal ploegleider bij crossploeg Iserbyt

Oud-veldrijder Richard Groenendaal gaat vanaf 1 september aan de slag als ploegleider bij de Belgische crossploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. De 49-jarige Nederlander volgt daar Gianni Meersman op.

“Met Richard gaan we resoluut voor iemand die niet alleen persoonlijkheid en charisma heeft, maar ook bijzonder veel crosservaring”, zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. “De analyses die ik hem de voorbije twee jaar zag doen als studiogast, spraken me altijd enorm aan. Net als zijn coaching in het veld, enkele jaren terug als ploegleider. Daaruit bleek niet alleen heel veel kennis van zaken, maar ook veel gedrevenheid.”

Groenendaal, die in 2000 wereldkampioen veldrijden werd, kijkt ernaar uit met de renners aan de slag te gaan. “Deze ploeg bestaat al jaren en timmert al die tijd aan de weg naar boven. Vooral de laatste jaren zag ik het niveau heel erg stijgen, maar ik denk en hoop dat ik met mijn komst daar nog een extra impuls aan kan geven.”

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal rijden de Belgen Eli Iserbyt (de Europees kampioen), Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch en de Nederlander Ryan Kamp. Tom De Kort blijft de veldrijdsters van de ploeg, onder wie Denise Betsema, coachen.