Peloton onderweg naar Carcassonne voor dertiende Touretappe

Het peloton is vertrokken in de dertiende etappe van de Tour de France. De rit voert van Nîmes over 219,9 kilometer in zuidwestelijke richting naar Carcassonne. Daar hopen de sprintersploegen op een massasprint, maar aanvallers zullen proberen het peloton voor te blijven.

De rit naar Carcassonne gaat over een grotendeels glooiend landschap. Slechts één klimmetje telt mee voor het bergklassement. De top van de ruim 5 kilometer lange Côte du Pic Saint-Loup ligt al vroeg in de etappe. De laatste kilometer naar de vestingstad loopt iets omhoog. Er waait een sterke wind uit het noordwesten.

Mark Cavendish kan in Carcassonne zijn vierde ritzege in deze Tour grijpen. De Britse sprinter van Deceuninck – Quick-Step evenaart met die zege dan het recordaantal van 34 ritoverwinningen van de Belg Eddy Merckx.

De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. De finish in Carcassonne wordt verwacht rond half zes.