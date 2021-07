Barty noemt titel op Wimbledon een wonder en een droom

Volgens Ashleigh Barty is het “een wonder” dat ze zaterdag op Wimbledon haar tweede grandslamtitel veroverde. De nummer 1 van de wereld trok zich een maand geleden nog met een heupblessure terug uit Roland Garros.

“Ik realiseerde me net, toen ik met mijn team sprak, dat ze me niet alles hebben verteld. Het feit dat ze niet alles hebben gezegd, geeft wel aan dat de kansen niet in mijn voordeel waren”, zei Barty over haar herstelperiode. “Het is een wonder en het is ongelooflijk om het toernooi te hebben kunnen spelen zonder pijn te voelen. De kansen waren statistisch veel lager dan ik dacht.”

Volgens Barty was het geen zekerheid dat ze haar opwachting zou maken in Londen. “Eigenlijk was het een blessure die twee maanden nodig zou hebben. Maar ik word omringd door het meest formidabele team dat er is. Ik heb ze al mijn vertrouwen gegeven, wetende dat ze er alles aan doen om niet aan mijn lichaam te twijfelen. En ik heb het dit toernooi waargemaakt.”

De 25-jarige Barty droomde als kind al van winst van Wimbledon. “Het heeft voor mij lang geduurd voordat ik ├ęcht durfde te dromen om dit geweldige toernooi te winnen”, aldus Barty, die in de finale in drie sets te sterk was voor de Tsjechische Karolina Pliskova (6-3 6-7 (4) 6-3).

“Om nu hier mijn droom in vervulling te zien gaan, voelt nog beter dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Ik heb vannacht niet kunnen slapen en lag alleen maar te denken aan wat er allemaal had kunnen gebeuren vandaag. Het is ongelooflijk dat ik hier nu op deze manier sta. Op Wimbledon is tennis eigenlijk is ontstaan. En hier zijn ook zoveel dromen begonnen.”