Kroatisch duo Mektic/Pavic pakt dubbeltitel Wimbledon

Het dubbelspeltoernooi op Wimbledon voor mannen is gewonnen door de Kroatische tennissers Nikola Mektic en Mate Pavic. Het als eerste geplaatste koppel was in de finale met 6-4 7-6 (5) 2-6 7-5 te sterk voor de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos.

Voor Mektic is het zijn eerste grandslamtitel in het dubbelspel, Pavic was al twee keer eerder de beste op een grand slam. Pavic won in 2018 met Oliver Marach uit Oostenrijk de Australian Open en in 2020 met de Braziliaan Bruno Soares de US Open. Op de US Open van vorig jaar was hij uitgerekend Mektic, die toen nog een koppel vormde met Wesley Koolhof, de baas.

Het duo Mektic/Pavic is dit jaar haast ongenaakbaar. De Kroaten pakten op Wimbledon al hun achtste titel van het seizoen. Ze zijn daardoor nu al zeker van deelname aan de ATP Finals.