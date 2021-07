Mertens en Hsieh winnen vrouwendubbelspel op Wimbledon

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft samen met Hsieh Su-wei uit Taiwan het vrouwendubbelspeltoernooi van Wimbledon gewonnen. Mertens en Hsieh waren in een spannende finale met 3-6 7-5 9-7 te sterk voor de Russinnen Jelena Vesnina en Veronika Koedermetova.

De 25-jarige Mertens en de tien jaar oudere Hsieh overleefden in de tweede set bij een 5-4-achterstand twee wedstrijdpunten.

Voor Hsieh is het al haar derde Wimbledontitel. In 2013 zegevierde ze met Peng Shuai uit China en in 2019 met de Tsjechische Barbora Strycova. In 2014 won ze ook het dubbelspel op Roland Garros.

Mertens won begin dit jaar ook al het dubbelspel op de Australian Open, aan de zijde van Arina Sabalenka uit Belarus. Met haar won ze in 2019 ook de US Open.