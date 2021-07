Bauke Mollema voelde zich zo goed dat hij van ver durfde aan te vallen in de veertiende etappe in de Tour de France. De 34-jarige Groninger kwam solo aan in Quillan en pakte de tweede ritzege in de Ronde van Frankrijk in zijn carrière. “Geweldig om opnieuw een etappe te winnen in de Tour”, reageerde de renner van Trek-Segafredo.

“Het was een mooi groepje waarmee we weg waren, maar er werd niet zo goed samengewerkt”, keek Mollema terug op de kopgroep van veertien renners. “Ik voelde me goed en dacht, laat ik het van ver proberen. Ik reed zo’n 45 kilometer alleen en was heel blij dat ik het volhield. Ik had het vertrouwen dat ik ze alleen voor kon blijven en toen ik anderhalve minuut voorsprong had, wist ik dat ik het kon redden tot de finish.”