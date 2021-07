Mollema wint met fraaie solo veertiende etappe in Tour de France

Bauke Mollema heeft in de veertiende rit van de Tour de France zijn tweede Touretappe uit zijn carrière gewonnen. De 34-jarige Groninger van Trek-Segafredo kwam na 183,7 kilometer solo aan in Quillan. Mollema bezorgde zijn ploeg de eerste etappezege in deze Tour. Het is de tweede Nederlandse etappezege, na de overwinning van Mathieu van der Poel in de tweede etappe.

Mollema won in 2017 de vijftiende etappe van de Tour naar Le Puy-en-Velay. Toen ontsnapte hij ook uit een kopgroep en reed hij solo naar de finish. De Nederlandse wielrenner won daarnaast de Ronde van Lombardije in 2019 en de Classica San Sebastian in 2016.

Het peloton met geletruidrager Tadej Pogacar finishte op bijna 6.53 minuten van Mollema. De Sloveen van UAE-Team Emirates behoudt het geel.

Meteen vanuit de start in Carcassonne regende het aanvalspogingen in de etappe met vijf niet al te zware beklimmingen. Pas na meerdere pogingen lukte het de Italiaan Kristian Sbaragli weg te rijden. Hij kreeg later gezelschap van de Franse renners Anthony Turgis en Maxime Chevalier en daarna van de Let Toms Skujins en zijn Belgische ploeggenoot Jonas Rickaert. Maar echt rustig in het peloton werd het niet. Bij de tussensprint na bijna 80 kilometer werd het vijftal teruggepakt.

Vervolgens was het aan Wout Poels om te demarreren in de beklimming van de Col de Montségur. Hij kreeg de Italiaan Mattia Cattaneo mee en later ook de Canadees Michael Woods. Poels en Woods streden vooral op de punten in het bergklassement, waarin ze vlak achter bollentruidrager Nairo Quintana uit Colombia staan. Uit de achtergrond sloten twee groepen aan met onder anderen Mollema. Het peloton met geletruidrager Pogacar liet het lopen en reed al snel op 5 minuten achterstand.

In de afdaling van de Côte de Galinagues viel Mollema aan. Poels reageerde nog even, maar zag zijn landgenoot van Trek-Segafredo uit het zicht verdwijnen. De Groninger liep uit naar een voorsprong van ruim een minuut en hield stand op de laatste beklimming, de Col de Saint-Louis. Met een minuut voorsprong zette hij de afdaling naar Quillan in. Achter hem probeerden Woods, Cattaneo, de Oostenrijker Patrick Konrad en de Colombiaan Sergio Higuita dichterbij te komen, maar Mollema gaf niets van zijn voorsprong meer weg.

Op ruim een minuut van Mollema sprintte Konrad voor Higuita naar de tweede plaats. Wout Poels kwam als dertiende binnen op ruim 3 minuten van Mollema. De Fransman Guillaume Martin finishte op anderhalve minuut van Mollema en steeg met zijn elfde plaats naar plek 2 in het algemeen klassement.