Na mislukte aanvallen in de Giro wint Mollema wel in de Tour

Bauke Mollema boekte na een knappe solo zaterdag zijn tweede ritzege in z’n carrière in de Tour de France. Waar het de wielrenner van Trek-Segafredo eerder dit voorjaar niet lukte een rit te winnen in de Giro d’Italia, slaagde hij er in de veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk wel in. “De Tour ligt me ook beter dan de Giro”, zei Mollema.

De 34-jarige Groninger heeft met de Ronde van Lombardije en de Clásica San Sebastián al twee klassiekers op zijn palmares staan, maar toch was zijn tweede ritzege in de Tour één van de mooiste momenten van zijn 14 jaar lange profcarrière. “Het is fantastisch om hier nog eens een rit te winnen. De laatste dateerde van de Tour van 2017. Dit voelt gewoon heel speciaal. Welke de mooiste is van de twee? Het is moeilijk om overwinningen met elkaar te vergelijken. In 2017 was het mijn eerste ritzege in de Tour, dat is nog een tikkeltje specialer. Maar dit is ook een hele mooie, zeker na zo’n lange solo. Ik ben geen renner die vijf à tien koersen per jaar wint, dus elke overwinning is speciaal voor mij en zeker in de Tour.”

“In de rit over de Mont Ventoux was ik er ook dichtbij, maar met Wout van Aert was er gewoon iemand veel sterker”, zei Mollema die toen als derde finishte. “Ik wist dat deze etappe uitstekend was voor een vroege vlucht en me perfect lag. Ik moest het vandaag gewoon proberen. Het ging voortdurend op en neer en de finish lag niet bergop, ideaal voor mij. Een paar dagen geleden had ik het parcours ook al gecheckt via Google Maps, in ieder geval de laatste 60 kilometer, zodat ik wist wat ik kon verwachten. Er was een linke afdaling, waar Woods viel, dus daar was ik wel voorzichtig. Daarna wachtte ik het juiste moment af om aan te vallen.”

Voor Mollema is het al de derde zege van het seizoen. Opvallend is dat hij in 2021 al 59 koersdagen heeft en dat zijn er meer dan alle andere profrenners. Eerder dit seizoen reed hij ook de Ronde van Italië uit waar hij verschillende keren in de aanval ging, maar niet wist te winnen. “Ik heb in de Giro de fout gemaakt door soms iets te enthousiast mee te springen en iets te veel te smijten met mijn krachten, waardoor ik telkens in de finale tekortkwam.”

De Giro ligt hem ook gewoon minder dan de Tour, zegt Mollema. “Hier rijd ik altijd beter. Ik ben iemand die beter presteert in de warmte dan in de kou. Dat merkte ik vorige week nog in de Alpen toen we dat regenweer en die kou hadden. In de warmte rendeer ik beter, ik heb echt geen moeite met dit weer, integendeel. Op het eind van die Giro was ik redelijk vermoeid, maar ik nam de nodige rust en ben goed hersteld tussen de twee rittenkoersen. In deze Tour heb ik het ook slimmer gespeeld. De voorbije twee dagen kon ik goed herstellen en in de etappes waar ik in de aanval ging, heb ik wat meer gegokt en wat minder mijn krachten verspild waardoor ik iets meer energie heb. Dat heeft vandaag geloond.”