Ploegleider De Jongh: op zo’n manier winnen kan alleen Mollema

Ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo heeft genoten van de manier waarop Bauke Mollema de veertiende etappe van de Tour de France op zijn naam schreef. Na een solo van ruim 40 kilometer bezorgde de 34-jarige Groninger zijn ploeg de eerste etappezege in deze Ronde van Frankrijk. “Hij ging heel vroeg en was op dat bochtige gedeelte al snel uit zicht. Hij kwam in zijn ritme en bleef maar uitlopen”, zei De Jongh bij de NOS. “Op zo’n manier winnen, kan alleen Bauke.”

De Jongh prees zijn renner wiens zege nooit meer in gevaar kwam. “De overtuiging bij de achtervolgers spatte er ook niet meer vanaf, zag ik. Bauke rijdt zonder fietscomputer. We hebben hem nog een gelletje en een halve bidon gegeven en doorgegeven wat voor voorsprong hij had.”

De ploegleider van Trek-Segafredo kan eindelijk iets vieren nadat eerdere pogingen om een rit te winnen net niet waren gelukt. “Als je agressief rijdt in de Tour, loont het vaak. We hebben twee keer pech gehad. Met Wout van Aert en een super Matej Mohoric werden we twee keer tweede. Maar we hadden wel getoond dat we goede benen hadden. Dat is ook goed voor de moraal van de jongens.”