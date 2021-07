Tourpeloton vertrokken in veertiende etappe naar Quillan

Het peloton is vertrokken in de veertiende etappe van de Tour de France. De renners zijn op weg in een heuvelachtige rit waarin de aanvallers wellicht voor hun kansen kunnen gaan.

De etappe gaat van Carcassonne naar Quillan over 183,7 kilometer. Onderweg zijn er twee klimmetjes van de derde categorie en drie beklimmingen van de tweede categorie. De laatste klim is de Col de Saint-Louis, waarna de renners nog 13 kilometer bergaf moeten naar de finish. Van de wind zullen de renners niet veel last hebben, met zo’n 30 graden kan de hitte wel een rol spelen.

Met het afstappen van de Deen Søren Kragh Andersen en de Fransman Warren Barguil zijn er nog 149 renners in koers. De gele trui zit stevig om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar en de groene puntentrui is in het bezit van de Brit Mark Cavendish die vrijdag in Carcassonne zijn 34e etappezege in de Tour pakte. De Colombiaan Nairo Quintana draagt de bollentrui van het bergklassement, waarvoor in deze rit de nodige punten zijn te verdienen.

De eerste renner wordt rond 17.00 uur verwacht in Quillan.