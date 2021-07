Britse topsprintster Asher-Smith heeft last van dijbeenblessure

De Britse topsprintster Dina Asher-Smith, één van de rivalen van Dafne Schippers bij de Zomerspelen, heeft zich afgemeld voor de Diamond League dinsdag in Gateshead. De 25-jarige atlete heeft volgens de organisatie lichte hamstringklachten. Uit voorzorg ziet de regerend wereldkampioene op de 200 meter daarom af van een optreden voor eigen publiek.

De wedstrijden in Gateshead vormen in de atletiek de laatste krachtmeting voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio. Asher-Smith behoort in Japan zowel op de 100 meter als op de 200 meter tot de favorieten.