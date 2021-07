Colombiaans kampioen wielrennen Cala test positief op doping

Aristobulo Cala is door de internationale wielerunie UCI voorlopig geschorst. De Colombiaanse wielrenner testte onlangs positief op anabole steroïden. De 31-jarige Cala won vorige maand nog de titel op de weg bij de Colombiaanse kampioenschappen.

Cala legde de positieve test af bij een controle buiten de wedstrijden om, op 14 april. In de daaropvolgende Ronde van Colombia, die twee dagen later startte, werd hij derde.

Het is niet voor het eerst dat Cala is geschorst wegens doping. In 2014 miste hij een dopingcontrole en mocht toen twee jaar niet fietsen.