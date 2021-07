Djokovic blijft in 2021 op koers voor ‘golden grand slam’

Novak Djokovic blijft door zijn titel op Wimbledon op koers voor de zogenoemde ‘golden grand slam’. Voor die bijzondere prestatie moet hij nog goud winnen op de Olympische Spelen en de US Open op zijn naam schrijven.

De 34-jarige Djokovic won begin dit jaar ondanks een buikblessure de Australian Open en was vorige maand ook de sterkste op Roland Garros. Zondag pakte de Serviër op Wimbledon al zijn derde grandslamtitel van het seizoen; in de finale versloeg hij de Italiaan Matteo Berrettini in vier sets. Het betekende zijn twintigste majortitel uit zijn loopbaan.

Djokovic kan met zijn ‘golden grand slam’ in de voetsporen treden van de Duitse Steffi Graf, die in 1988 alle vier de grandslamtoernooien won en op de Spelen van Seoel een gouden plak veroverde.

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, heeft nog geen olympische titel gepakt. Op de Spelen van 2008 veroverde hij brons. Hij verloor in Peking in de halve finales van Rafael Nadal en won in de strijd om brons van James Blake.