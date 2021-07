Djokovic kan op Wimbledon Nadal en Federer evenaren

Novak Djokovic kan op Wimbledon zijn concurrenten Rafael Nadal en Roger Federer evenaren als het gaat om gewonnen grandslamtitels. Nadal en Federer hebben al twintig titels achter hun naam staan, Djokovic is daar één zege van verwijderd. De nummer 1 van de wereld neemt het in de finale op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, de mondiale nummer 9.

Voor de 34-jarige Djokovic wordt het zijn dertigste grandslamfinale, de negen jaar jongere Berrettini stond nooit eerder in de eindstrijd. Djokovic en Berrettini stonden vorige maand ook tegenover elkaar op Roland Garros. Djokovic won toen in vier sets en pakte uiteindelijk de titel. De beste tennisser van dit moment is dit jaar nog ongeslagen op grand slams.

Djokovic is op Wimbledon al twintig duels zonder nederlaag; hij won de edities van 2018 en 2019. Twee jaar geleden was hij in een zinderende finale Federer met 13-12 in de vijfde set de baas.

De finale begint om 15.00 uur.